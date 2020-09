Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unter Drogen und ohne Führerschein

Verkehrskontrolle auf der L575

Legden (ots)

Drei Anzeigen in nur 90 Minuten an einer Kontrollstelle: Am Dienstag ab 22.30 Uhr führten Polizeibeamte eine Kontrollstelle auf der Landesstraße 575 durch. Ein 30-Jähriger sowie ein 25-Jähriger fuhren unter Drogeneinfluss Auto. Vortests bei den Autofahrern verliefen auf THC bzw. THC und Methamphetamin positiv. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde den Beschuldigten untersagt. Ein 55-jähriger Coesfelder konnte keinen Führerschein vorzeigen. Dem Autofahrer ist die Fahrerlaubnis bereits vor einigen Jahren entzogen worden. Ein Strafverfahren und die Untersagung der Weiterfahrt sind die Folge seiner Fahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell