Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geschädigter nach Unfall gesucht

Heek (ots)

Zunächst hatte eine 33-Jährige Autofahrerin am Dienstag nicht bemerkt, dass sie mutmaßlich einen Unfall verursacht hatte. Erst später stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Als die Heekerin zur Unfallstelle zurückkam, war der mögliche Unfallgegner nicht mehr vor Ort. Sie war in Heek auf der Bahnhofstraße in Höhe eines Verbrauchermarktes unterwegs, als sie ein Knallgeräusch vernahm. Sie sei da gerade an einem weißen Lkw, der vor dem Markt parkte, vorbeigefahren, gab sie den Polizeibeamten gegenüber an. Das sei gegen 05.05 Uhr gewesen. Die Polizei sucht nun den Geschädigten und bittet Zeugen, sich unter der Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat Ahaus zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: 02861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell