Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mehrere Tausend Maispflanzen umgeknickt

Velen (ots)

An einem Maisfeld haben sich Unbekannte in Velen zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag, 05.09., 16.00 Uhr, und Montag, 14.09, 19.30 Uhr haben sie auf dem Feld an der Straße Beckhook auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern circa 5.000 Maispflanzen umgeknickt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

