Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tasche unbemerkt entwendet

Bocholt (ots)

Ein iPad, ein MacBook Air und ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren hat ein Dieb am Dienstag in Bocholt gestohlen. Der Bestohlene hatte sich zwischen 21.30 und 23.30 Uhr im Außenbereich eines gastronomischen Betriebs am Gasthausplatz aufgehalten. Dort gelang es dem Täter, die Tasche des Mannes unbemerkt an sich zu bringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

