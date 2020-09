Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gronau (ots)

Am Dienstag befuhr gegen 17:10 Uhr ein 21jähriger Gronauer mit einem PKW den Carl-Zeiss-Weg in Gronau. An der Einmündung mit dem Heerweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 65jährigen Fahrradfahrer der den Heerweg befuhr. Der 65jährige Gronauer kam zu Fall. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 21jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf 2100EUR geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Oliver Hell

Telefon: 02861-900-2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell