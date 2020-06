Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 14.06.2020

Goslar (ots)

Körperverletzung / Beleidigung

Am Samstag, 13.06.2020, 12.10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnerinnen. Dabei beleidigten sich beide Frauen gegenseitig und eine 73jährige schlug ihrer 30 Jahre jüngeren Kontrahentin mit der flachen Hand in das Gesicht. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 12.06.2020, gegen 10.20 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Braunschweiger Straße / Am Graben, zu einem Verkehrsunfall mit etwa 2000 Euro Schaden. Dabei wollte der Fahrer einer Sattelzugmaschine nach links in die Fritz-Züchner-Straße abbiegen und berührte dabei seitlich den PKW eines 80jährigen Hahäusers, der nach rechts von der Straße Am Graben in die Braunschweiger Straße abbiegen wollte. (som)

Wildunfall

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 01.45 Uhr, befuhr ein 46jähriger Mann aus Bockenem mit seinem PKW die L 500 aus Bodenstein kommend in Richtung Lutter. Kurz vor Lutter wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Dabei wurde das Tier getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 12.06.2020, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 36jähriger Mann aus Dettingen mit seinem PKW die B 242 aus Seesen kommend in Richtung Herrhausen. In Höhe der Zufahrt zum ehmaligen Sägewerk Kruppa übersah er den verkehrsbedingt wartenden PKW einer 28 Jahre alten Frau aus Seesen. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell