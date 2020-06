Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 14.06.2020

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Samstagnachmittag kam es in einer Wohnung in Bad Harzburg zu Streitigkeiten zwischen einem amsbekannten Pärchen.Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung kam es zu leichten Handgreiflichkeiten. Bei Parteien standen unter Alkoholeinfluß. Die Streitigkeiten konnten geschlichtet werden. Im Anschluß begab sich die Frau zu ihrer Wohnanschrift. Gegen die beiden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Schlewecker Trift. Im Bereich der Bettina-von-Arnim-Straße bog er in einen Feldweg ab. Hierbei beschädigte er einen Metallpfosten eines Grundstückzaunes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polzei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/91110 in Verbindung zu setzen.

Ruhestörung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu etlichen Ruhestörungen im Stadtgebiet. Seitens der Polizei konnte die Ruhe wieder hergestellt werden. In einem Fall wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der Ruhestörung und Verstößen gegen die Verordnungen die aufgrund des Coronainfektes erlassen worden sind.

