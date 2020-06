Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Freitag, den 12.06.2020, 12:00 Uhr, bis Samstag, 13.06.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 00.07 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen in der Messingstraße in 38642 Goslar (OT Oker) zu einem Brand eines Altpapier-Containers. Der Containerbrand konnte durch die vor Ort eingesetzte Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schulz, POKin

