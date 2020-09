Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ziegen-Nachwuchs aus Gehege entwendet

Gronau (ots)

Ein acht Wochen altes Zicklein ist von Unbekannten in der Nacht zum Dienstag in Gronau gestohlen worden. Das Tier hatte sich in einem unverschlossenen Stall befunden. Dieser gehört zu einem Gehege im Stadtpark. Der weibliche Ziegennachwuchs ist circa 65 Zentimeter groß und hat braunes Fell. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

