Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kollision im Kreisverkehr

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Radfahrer am Dienstag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Der Rhedenser befand sich mit seinem Rad im Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Straße/Bahnhofstraße, als eine 40-jährige Rhedenserin aus der Bahnhofstraße in diesen einfuhr. Dabei kam es zur Kollision. Der verletzte Radfahrer wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell