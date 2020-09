Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Harwick - Anhänger entwendet

Gescher (ots)

Einen Fahrzeuganhänger haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gescher-Harwick gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zu dem Betriebsgelände an der Raiffeisenstraße verschafft, in dem sie sich mit Gewalt an einem Tor zu schaffen machten. Die Unbekannten entwendeten einen Anhänger vom Typ Neptun Remorque 1; die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

