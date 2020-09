Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Werkzeug aus Bauwagen gestohlen

Isselburg (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zu Samstag in Isselburg: Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter einen Bauwagen auf einem Grundstück an der Edmund-Jannssen-Straße auf. Die Unbekannten ließen daraus einen Akkuschrauber der Marke Makita mit zwei Akkus und Bitsatz mitgehen, ebenso ein Makita-Baustellenradio. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

