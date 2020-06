Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - erneut Weinblätter Ziel eines Diebstahls

Bad Dürkheim (ots)

Am 28.06.2020 kam es in Ellerstadt im Trifelring erneut zu einem Diebstahl von Weinbergblättern. Eine 48-jähirge Mannheimerin konnte in den Weinbergen in der Verlängerung des Trifelsrings in Ellerstadt angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Sie führte eine Tasche mit sich, in der sich Weinblätter befanden. Nach erfolgter Belehrung ließ die die bereits gepflückten Blätter vor Ort und ging in Richtung RHB-Haltestelle davon. Welches Weingut geschädigt ist muss noch ermittelt werden. Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

