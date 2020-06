Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Erneute Überwachung des Überholverbots in der Baustelle der BAB6

Frankenthal/Ludwigshafen-Nord (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben am 28.06.2020 aufgrund von Bürgerbeschwerden in den Abendstunden erneut das Überholverbot in der Baustelle der A6 zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord überwacht. Die festgestellten Verstöße werden mittels Ordnungswidrigkeitenverfahren geahndet.

