Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelec und Display entwendet

Rhede (ots)

Auf ein Pedelec und auf das Display eines anderen Elektrofahrrads hatten es Diebe am Samstagnachmittag in Rhede abgesehen: Während eines Fußballspiel auf dem Platz an der Straße "Am Sportzentrum" entwendeten die Täter ein verschlossenes weiß, blau und orange lackiertes Pedelec vom Typ Haibike Sduro HS 5.0. Zudem montierten sie an einem ebenfalls dort stehenden Pedelec die elektronische Steuerungseinheit ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell