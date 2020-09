Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Einmündung zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Zusammengestoßen sind am Dienstag gegen 13.30 Uhr zwei Pkw in Bocholt-Lowick. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr die Thonhausenstraße aus Richtung Werther Straße kommend. An der Einmündung zum Gartenweg kollidierte der Tübinger mit dem Fahrzeug eines von rechts kommenden 48 Jahre alten Bocholters. An der Stelle gilt grundsätzlich die Rechts-vor-links-Regel. Ein 52 Jahre alter Insasse im Auto des 48-Jährigen erlitt leichte Verletzungen; der Bocholter wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

