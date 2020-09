Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision beim Abbiegen

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag gegen 17.05 Uhr in Bocholt gekommen ist. Ein 86 Jahre alter Bocholter war mit seinem Wagen auf dem Nevelkamp unterwegs und wollte an der Einmündung zur bevorrechtigten Thonhausenstraße nach links in diese abbiegen. Dabei stieß der Bocholter mit dem Auto einer 38-Jährigen zusammen: Die Bocholterin befuhr die Thonhausenstraße in Richtung "Zur Eisenhütte". Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

