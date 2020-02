Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Waschanlage eingebrochen

Heinsberg (ots)

Eine Waschanlage an einer Tankstelle an der Borsigstraße war am 8. Februar (Samstag), zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese brachen eine Tür der Anlage auf. Anschließend hebelten sie einen Automaten auf, in dem sich jedoch lediglich Chipmünzen befanden. Der Versuch, das Tankstellengebäude ebenfalls aufzubrechen, misslang.

