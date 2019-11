Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Samstag, 16.11.19, 17:20 Uhr Einbruch läuft schief

Wolfsburg (ots)

Unliebsamen Besuch erhielt ein Ehepaar in den frühen Samstagabendstunden in der Wolfsburger Innenstadt. Um 17:20 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter, durch ein gekipptes Fenster in die, im Erdgeschoss, gelegene Wohnung der Wohnungsmieter und suchte offenbar gezielt das Schlafzimmer auf. Sein Pech, das aus dem Schlaf gerissene Ehepaar überraschte ihn, woraufhin er, ohne Diebesgut, fluchtartig das Weite suchte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen im Umkreis des Tatorts verlief erfolglos.

