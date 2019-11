Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schadenfeuer in einem Mehrfamilienhaus im Sachsenring

Wolfsburg (ots)

Kurz nach Mitternacht am 16.11.2019, kam es aus noch unbekannter Ursache im Sachsenring zu einem Schadenfeuer in der Wohnung einer 85jährigen. Durch Rauchmelder und Lichtscheine des Feuers wurden Anwohner auf den Brand aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab und die Mieterin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Wolfsburg. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

