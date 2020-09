Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer stoßen am Markt zusammen

Vreden (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer hat eine 66-Jährige am Dienstag in Vreden leichte Verletzungen erlitten. Die Vredenerin war gegen 18.00 Uhr von der Wassermühlenstraße in Richtung Neustraße unterwegs. Als die Frau den Markt überquerte, kam es zur Kollision mit einem 14-Jährigen. Der Vredener fuhr dort mit seinem Fahrrad im Kreis um ein Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

