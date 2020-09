Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 23.09.2020

Wolfenbüttel (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstag, um 17:10 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Braunschweiger Straße L 625 bei Hötzum ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Braunschweigerin befuhr die Braunschweiger Straße aus Hötzum kommend und wollte nach links auf die L 625 in Richtung Braunschweig abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Braunschweig kommenden 27-jährigen Motorradfahrer aus Salzgitter. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Motorrad, wodurch der Salzgitteraner verletzt wurde. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell