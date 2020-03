PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 05.03.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs - viermal gehebelt, einmal eingedrungen, Schwalbach am Taunus, Nacht zum Mittwoch, 05.03.2020

(jn)In Schwalbach haben sich in der Nacht zum Mittwoch ein oder mehrere Einbrecher herumgetrieben und sich an vier unterschiedlichen Objekten zu schaffen gemacht. Lediglich in einem Fall gelang es den Kriminellen, einzubrechen und Beute zu machen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge scheiterten die unbekannten Täter sowohl beim Versuch, die Eingangstür einer Beratungsstelle am Marktplatz aufzuhebeln als auch mit einem Hebelversuch am Fenster eines Restaurants in der Gartenstraße. Der entstandene Sachschaden wird jeweils auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Beute im Wert von etwa 2.000 Euro entwendeten unbekannte Täter aus einem Lokal in der Schulstraße. Wie Ermittlungen am Tatort ergaben, hebelten die Unbekannten die Haupteingangstür auf und durchsuchten sämtliche Räume des Betriebes, wobei ihnen ein Laptop, ein Tablet-Computer sowie Bargeld in die Hände fielen. Möglicherweise wurde eine zweite aus Sicht der Einbrecher erfolgreiche Tat durch eine Zeugin verhindert, die am Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr mit ihrem Hund "Am Brater" unterwegs war. Sie bemerkte einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann vor einem Sonnenstudio, der sich letztendlich nach der Öffnungszeit einer Bäckerei erkundigte und im Anschluss verschwand. Am nächsten Morgen stellte ein Mitarbeiter entsprechende Aufbruchsspuren am Türschloss des Haupteinganges fest. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Derzeit steht noch nicht fest, ob sämtliche Taten auf das Konto der gleichen Täter gehen und inwieweit der Mann vor dem Sonnenstudio mit den Einbrüchen in Verbindung gebracht werden kann. Er soll knapp 1,80 Meter groß gewesen sein, eine schmale Figur gehabt sowie dunkle Kleidung getragen haben. Auf seinem Pullover sei den Angaben der Zeugin zufolge die weiße Aufschrift "1820" zu lesen gewesen. Darüber hinaus trug er eine schwarze Basecap und sprach akzentfreies Deutsch.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Nacht zum 05.03.2020 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Zudem erhoffen sich die Ermittler Hinweise von der am Marktplatz installierten Videoschutzanlage.

2. Fahrzeug geöffnet - Gegenstände gestohlen, Bad Soden am Taunus, Auf der Weide, Dienstag, 03.03.2020, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 04.03.2020, 10:15 Uhr

(jn)Aus einem geparkten Pkw haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gegenstände gestohlen. Das Fahrzeug - ein grauer Citroen - parkte ab Dienstagnachmittag "Auf der Weide" in Bad Soden, als die Diebe den Pkw auf bisher unbekannte Art und Weise öffneten, ohne Sachschaden zu verursachen. Im Anschluss entwendeten die Täter eine Taschenlampe sowie Besteck und einen Kompass und verschwanden unerkannt. Zuvor entsorgten die Unbekannten Teile des Diebesgutes in einem nahegelegenen Garten.

Die Polizei in Eschborn bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt, Eschborn, Bettina-von-Arnim-Straße, Donnerstag, 05.03.2020, 01:45 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei hat in der zurückliegenden Nacht einen 34-jährigen Autofahrer aus Eschborn kontrolliert, der nachweislich eines Atemalkoholtests unter Alkoholeinfluss stand. Um 01:45 Uhr überprüften die Beamten den 34-Jährigen in der Bettina-von-Arnim-Straße, wobei sich der Verdacht ergab, dass er alkoholisiert sein könnte. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von etwa 1,3 Promille als Ergebnis zeigte, wurde er zwecks Blutentnahme, Sicherstellung seines Führerscheines und der Einleitung eines Strafverfahrens zur nahegelegenen Wache verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell