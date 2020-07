Polizeidirektion Kiel

Bei einer durch das Kieler Bezirksrevier durchgeführten Geschwindigkeitsmessung in Höhe Behnkenmühlen war jeder fünfte Fahrer zu schnell. Drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Die Beamten postierten sich Mittwoch mit ihren Messgeräten an der Strecke und maßen im Zeitraum von etwa 08 Uhr bis 17 Uhr von insgesamt 1.868 vorbeifahrenden Fahrzeugen die Geschwindigkeit.

Von den 910 Fahrzeugen in Richtung Preetz waren 174 zu schnell. Der schnellste fuhr mit 102 gemessenen Stundenkilometern. In Fahrtrichtung Bundesstraße 404 passierten 958 Fahrzeuge die Messstelle. 182 von ihnen waren zu schnell. Der Höchstwert lag hier bei 98 km/h. Erlaubt sind in dem Bereich 50 km/h.

Auf zwei Motorradfahrer und einen Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu. Die übrigen zu schnell gefahrenen Personen erhalten in den kommenden Tagen ihren Bußgeldbescheid.

