POL-HB: Nr.: 0734 --Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ort: Autobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven Zeit: 04.11.2020, 11:20 Uhr

Mittwochmittag kollidierten auf der Autobahn 27 zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Cuxhaven zeitweise voll gesperrt werden.

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Ford die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Sie war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie einen 69 Jahre alten Dacia-Fahrer der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, überholen wollte. Beim Überholvorgang kam sie ins Schlingen, verlor die Kontrolle über ihren Ford und touchierte dabei das Heck des Dacia-Fahrers. Im weiteren Verlauf kollidierte die 34-Jährige rechtsseitig mit der Schutzplanke und kam zum Stehen. Das Fahrzeug des 69-Jährigen mitsamt seinem Beifahrer drehte sich, kollidierte auf der linken Seite mit der Schutzplanke und blieb auf dem Dach liegen. Der 82-jährige Beifahrer befreite sich selbständig aus dem Auto. Der 69-Jährige hingegen war eingeschlossen und musste mit der Hilfe der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Die Insassen des Dacias, als auch die Ford-Fahrerin erlitten Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen blieb die Autobahn 27 in Fahrrichtung Cuxhaven zwischen der Anschlussstelle Bremen-Nord und Anschlussstelle Ihlpohl voll gesperrt. Später konnte der Verkehr an der Anschlussstelle Bremen-Nord herausgeleitet werden. Dennoch entstand ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Bremen-Industriehäfen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

