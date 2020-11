Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0732 --Angriffe auf Straßenbahnen--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland Zeit: 31.10.20 - 04.11.20

Unbekannte Täter bewarfen in den vergangenen Nächten in Obervieland Straßenbahnen mit gefährlichen Gegenständen und beschädigten Haltestellen. Verletzt wurde bisher niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zunächst wurden am vergangenen Wochenende vier Haltestellenhäuser in Kattenturm-Mitte und an der Martin-Buber-Straße / August-Hagedorn-Allee zerstört. Zeugen sahen hier eine größere Gruppe Jugendlicher weglaufen. Am Sonntagabend gegen kurz nach 22 Uhr fuhr eine Straßenbahn von der Haltstelle Kattenturm-Mitte stadteinwärts in Richtung Heukämpendamm. Unbekannte Täter bewarfen das Fahrzeug mit Steinen und beschädigten dabei eine Scheibe. Wenige Stunden später wiederholte sich der Vorfall in örtlicher Nähe mit einer weiteren Straßenbahn. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Bahn bei voller Fahrt mit unbekannten Gegenständen beworfen. Auch hier handelte sich um den beschriebenen Streckenabschnitt in Kattenturm.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen und gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Hinweise auf die Täter nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

