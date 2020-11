Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0735--Fahndungsaufruf: Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Tätern--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Bremerhavener Straße Zeit: 24.02. bis 26.02.20

Nach zwei Einbrüchen in eine Arztpraxis in Walle Ende Februar und einem anschließendemBankkarten-Betrug fahndet die Polizei Bremen mit Fotos nach zwei Tätern. Die Einbrecher hatten in der Nacht zum 25. Februar die Eingangstür zur Praxis an der BremerhavenerStraße aufgehebelt, mehrere Türen und Schränke gewaltsam geöffnet und durchsucht. Anschließendflüchteten die Eindringlinge mit Bargeld, schriftlichen Unterlagen und einer Bankkarte. Eine Nachtspäter drangen Unbekannte erneut in die Arztpraxis ein und entwendeten einen Tresor. Am nächstenTag stellten die Ärzte fest, dass mit der gestohlenen Bankkarte Geld von ihrem Konto abgehobenwurde. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Polizei undStaatsanwaltschaft fahnden nun mit Bildern aus Überwachungskameras aus der Bankfiliale nachihnen.Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildetenPersonen machen? Sachdienliche Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888erbeten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell