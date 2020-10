Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizist beim Widerstand verletzt - Audi Q5 entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Pkw entwendet

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Brucknerstraße ein Auto entwendet. Der weiß lackierte Audi Q5 im Wert von ca. 40.000 Euro wurde dort auf der Straße gegen 20 Uhr geparkt. Der Diebstahl wurde am nächsten Morgen gegen 5 Uhr bemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob in der Nacht Verdächtiges in Tatortnähe bemerkt wurde, das in Tatzusammenhang stehen könnte. Wichtig für die Polizei wäre auch, ob und wo der entwendete Pkw Audi, an dem die amtliche Kennzeichen ES - FW 3002 angebracht waren, bei der Flucht gesehen wurde.

Murrhardt: 60-Jähriger leistete Widerstand - ein Polizeibeamter schwer verletzt

Ein 60-Jähriger widersetzte sich am Mittwochabend bei einem Polizeieinsatz. Der Mann war gerichtlich in einer Psychiatrie untergebracht und war seit Dienstag von dort abgängig. Er wurde dann von der Polizei am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße angetroffen und sollte in die Einrichtung zurückgeführt werden. Der Mann war umgehend aggressiv und beleidigend. Er warf mit einer Bierflasche und wollte auch einen dortigen Tisch umwerfen, weshalb der Mann von der Polizei fixiert wurde. Beim Gang zum Dienstwagen leistete er erneut widerstand. Zudem versuchte er mit Kopfstößen eingesetzte Beamte zu verletzten. Bei den Handgreiflichkeiten wurde ein Beamter an der Hand schwer verletzt. Der 60-Jährige wurde in die Einrichtung zurückgeführt. Die Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung dauern an.

Welzheim: Unfallflucht

In der Wilhelmstraße verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall. Am Wochenende im Zeitraum von Samstagnachmittag und Montagmorgen fuhr er gegen einen Fahrradständer, der hierbei beschädigt wurde. Der Verursacher flüchte und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrerflucht 1

Am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren auf am Marktplatz einen dort geparkten Audi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950 -422.

Remshalden-Geradstetten: Fahrerflucht 2

Zwischen 7:15 Uhr und 9:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Oberer Wasen geparkten Skoda beim Rangieren. Dabei entstand an dem Skoda ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 82-jähriger Daimler-Fahrer geriet am Mittwoch kurz nach 14:00 Uhr mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen von der Straße Ob der Stube auf die Alte Bundesstraße zu weit nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte dabei in einen Graben und wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

