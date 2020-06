Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung und Alkohol am Steuer

Maxdorf (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2020 kommt es nachmittags an einem Verkaufsstand in der Maxdorfer Hauptstraße zu einem Streit, bei dem eine 62-jährige Kundin die Verkäuferinnen beleidigt und anschließend in leicht alkoholisiertem Zustand mit ihrem Auto davonfährt. Ein Atemalkoholtest ergibt 0,56 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren wegen Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Trinken Sie daher keinen Alkohol, wenn Sie danach noch fahren wollen.

