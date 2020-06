Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Waldsee gesucht

Waldsee (ots)

Am Freitag den 12.06.2020, gegen 09:40 Uhr, kam es in Waldsee auf Höhe der Ludwigstraße 53 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer ca. 13-15 Jahre alten Fahrradfahrerin. Diese soll die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren haben und mit dem ihr entgegenkommenden Linienbus kollidiert und zu Boden gestürzt sein. Ob sie sich hierbei verletzte, ist nicht bekannt. Eine männliche Person kam dem Mädchen zu Hilfe und beide verließen die Unfallörtlichkeit, ohne Kontakt mit dem Busfahrer aufzunehmen. Der Busfahrer, welcher sichtlich unter Schock stand, musste eine Notbremsung einleiten, wodurch sich ein Fahrgast leicht am Knie verletzte. Das Mädchen soll blonde Haare gehabt und einen Helm getragen haben. Zeugen, die weitere Angaben zum Verkehrsunfall oder der unbekannten Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

