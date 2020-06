Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Enkeltrick

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, erhielt die 77-jährige Geschädigte aus Böhl-Iggelheim einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau, die sich als eine gute Freundin ausgab. Die Frau gab vor, sich in einer Notlage zu befinden und 30.000 - 40.000 Euro, oder Schmuck in demselben Wert, zu benötigen. Die Geschädigte lehnte jegliche Zahlung ab und gab auch keinerlei Adressdaten von sich Preis. Seitens der Polizei werden folgende Hinweise gegeben:

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Drücken Sie niemals die Wahlwiederholung, da die angezeigte Rufnummer manipuliert sein kann. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

