Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Fußgänger angefahren

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin die Rothenburger Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei übersah sie einen 74-jährigen Fußgänger der gerade die Fahrbahn querte. Die 25-Jährige erfasste den Fußgänger, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Crailsheim: Unfall zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer

Ein 25-jähriger Radfahrer war am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Roßfeldstraße unterwegs. Als er einen Fußgängerweg mit seinem Fahrrad überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen VW-Fahrer. Der 25-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Crailsheim: Fußgängerin schwer verletzt

Beim Abbiegen von der Rheintalerstraße in die Gaildorfer Straße erfasste eine 49-jährige Mazda-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 10:45 Uhr eine 78-jährige Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen, querte die Fußgängerin die Straße trotz Rotlicht. Die 78-jährige Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Schwäbisch Hall: Von Straße abgekommen und geflüchtet

Am Mittwochnacht gegen 23:30 Uhr war ein 39-jähriger Mann in seinem VW auf der L1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Vellberg unterwegs. Auf Höhe der Schwarzenlache kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er beschädigte mehrere Leitpfosten, sowie einen Vorwegweiser. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Da sein Fahrzeug fahrbereit blieb entfernte sich der Mann anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Es ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Schwäbisch Hall: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Eine 84-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 13:00 Uhr von der Raiffeisenstraße auf die K2600 einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 28-jährigen VW-Fahrer der bereits auf der K2600 fuhr. Durch den Zusammenprall wurde die 84-jährige Frau in ihrem VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Opel-Fahrer. Die 84-Jährige und der 40-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18 000 Euro.

