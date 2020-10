Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Vorfahrt missachtet Schwäbisch Hall Am 14.10.2020, gegen 16.50 Uhr, bog eine 60-jährige Lenkerin eines Mazda von der Kreisstraße 2627 in die Landstraße 1060 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 47-jährigen Fahrers eines Opels. Die Fahrerin des Mazdas wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Hall aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6 500 Euro.

