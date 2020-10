Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Verkehrsunfall verursacht

Rund 2500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, kurz nach 9:30 Uhr am Teiler B14/B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Lkw-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel einen neben sich fahrenden Pkw der Marke Mercedes und streifte diesen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter am Dienstag einen in der Zeppelinstraße geparkten VW im Bereich der Fahrerseite. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7:15 Uhr und 9:50 Uhr einen in der Straße Oberer Wasen geparkten Skoda Fabia und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Lisztstraße in Richtung Industriestraße und missachtete hierbei an der Kreuzung zur Silcherstraße die Vorfahrt einer von links kommenden 29-jährigen Citroen-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw, verletzt wurde hierbei aber zum Glück niemand.

