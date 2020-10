Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sprengstofffund, Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen-Goldshöfe: Sprengstoff aufgefunden

Ein Anwohner fand beim Ausräumen eines Bienenstandes am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr etwa 15 Kilogramm Sprengstoff. Er verständigte daraufhin die Polizei. Der Sprengstoff stammte bisherigen Erkenntnissen nach aus dem Jahr 1944 und wurde vermutlich zu Kriegszeiten dort versteckt. Die Spezialisten des Landeskriminalamts wurden verständigt und zerstörten die Sprengkörper bei einer kontrollierten Sprengung in einem nahegelegenen Steinbruch.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer war am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr auf der L1160 von Weiler in den Bergen in Richtung Furtlespaß unterwegs. Dabei überholte der Fahrer eines dunklen Kleinwagens einen Lkw. Ein entgegenkommender 38-jähriger VW-Fahrer musste nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er über den Bordstein und es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Fahrer des dunklen Kleinwagens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet deshalb unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

