POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle

Crailsheim: Auf LKW aufgefahren

Am Dienstag um 15.40 Uhr übersah eine 66-jährige Fahrerin eines VW Golf in der Goethestraße, dass ein davor fahrender LKW an der Kreuzung zur Wiesenstraße an einer umschaltenden Ampel anhalten musste und fuhr auf. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von 2000 Euro und am LKW in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Aufgefahren oder rückwärts gerollt?

Am Dienstag um 16.20 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Karlstraße, auf Höhe eines dortigen Hotels. Hierbei standen ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 20-jähriger Lenker eines Mazda an einer roten Ampel. Nach einem Zusammenstoß der beiden PKW, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand, gab ein Fahrer an, dass der Hintermann aufgefahren sei, der andere Fahrer gab an, dass das vordere Fahrzeug rückwärts gerollt sei. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Motorrad-Fahrer flüchtet

Am Dienstag um kurz vor 18 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Motorrad-Fahrer mit einer Motocross-Maschine, ohne Kennzeichen, die Ostumfahrung am Flughafen in Richtung Bühlertalstraße. An der Einmündung zum Hans-Georg-Albrecht-Weg kollidierte das Motorrad mit einem Verkehrsschild, welches sich auf einer Verkehrsinsel befand. Nach der Kollision schob der Fahrer seine Enduro ein paar Meter, startete sie und fuhr davon. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Braunsbach: PKW kommt von Straße ab

Mit seinem VW Touareg befuhr ein 35-Jähriger am Dienstag gegen 23:15 Uhr die Kreisstraße 2665. Beim Abbiegen auf die Landstraße 2218 in Richtung Landstraße Wolpertshausen fuhr der 35-Jährige vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung geradeaus und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend überfuhr der PKW ein Feld, bevor er in einem Gebüsch zum Stehen kam. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall auf der Hauptstraße

Am Dienstag um kurz nach 14.30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße, an der Einmündung auf die Landstraße 1060, zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Schaden von etwa 3500 Euro entstand. Eine 24-jährige Lenkerin eines PKW BMW erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 23-Jährige ihren PKW VW Golf abbremsen musste und fuhr auf.

