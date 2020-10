Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Getränkelaster kippte auf der Bundesstraße B14 und blockiet diese - Brände - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Getränkelaster umgekippt

Im Berufsverkehr musste am Mittwochmorgen die B14 zwischen Fellbach und Korb wegen eines Unfalls voll gesperrt werden, nachdem ein gekippter Lkw die Fahrbahn blockierte. Ein 34-jähiger Lkw-Fahrer befuhr kurz nach 7 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Am Ende des Teilers der Bundesstraße 14 und 29 kam der Kraftfahrer aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in die Leitplanke fuhr. Anschließend wurde das Vehikel unkontrolliert nach links manövriert, wo es wiederum von der Fahrbahn abkam. Der Lkw-Zug fuhr eine Böschung hoch und kippte dort. Der Zug kam letztlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen bzw. zum Liegen. Dadurch wurden die beiden Fahrspuren in Richtung Backnang blockiert. Die verlorene Ladung, bei der es sich um Getränkekisten handelte, verteilte sich großflächig über die Fahrbahn. Die Ware stürzte auch über eine Fahrbahnbrüstung, sodass die Überleitungsstrecke der B 29, von Backnang kommend in Richtung Aalen verunreinigt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sperrung der B 14 in Richtung Backnang könnte nach derzeitigen Schätzungen noch bis 11 Uhr andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B 29 umgeleitet.

Der Sachschaden am Lkw und Ladung beläuft sich auf ca. 200.000 Euro.

Sollten beim Unfall vorbeifahrende Autos Schaden genommen haben, sollten sich die Geschädigten bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/95422 melden.

Sulzbach an der Murr: Brand eines Terrassendachs

Bewohner wurden am Mittwoch gegen 4.30 Uhr auf einen Brand im Außenbereich ihres Gebäudes aufmerksam. Dort hat die Überdachung einer Terrasse und Carports Feuer gefangen. Ein Bewohner versuchte bereits bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften ausgerückt sind, löschten letztlich das Feuer. An dem Anbau und der Fassade des Gebäudes entstand im Außenbereich ein Sachschaden der auf ca. 50.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sollte ein Anwohner oder Passant zur Brandentstehung im Kernerweg Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich die Zeugen bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 29-jähriger Ford-Fahrer verursachte am Dienstag 23.30 Uhr auf der B 14 auf Höhe der Einmündung Heinrich-Hertz-Straße einen Auffahrunfall. Als die Ampel auf Grün umschaltete erkannte er zu spät, dass an der Einmündung noch ein Pkw VW Golf stand und fuhr diesem hinten auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verschmutzte Fahrbahn gereinigt werden.

Backnang: Kellerbrand

In einem Wohnhaus in der Straße Rehberg fing am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr eine Bügelstation Feuer. Dies geschah kurz nach dem das Gerät in Betrieb genommen worden war. Die Bewohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung umgehend das Gebäude verlassen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Sie war mit 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5000 Euro beziffert.

Berglen-Öschelbronn: Stein durch Heckscheibe geworfen

Bisher unbekannte Vandalen warfen am Dienstag zwischen 6 Uhr und 7:30 Uhr einen Stein durch die Heckscheibe eines in der Lilienstraße geparkten VW. Die Heckscheibe zerbrach hierdurch, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Ludwigstraße geparkten Seat Leon und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Junge bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 12-jähriger Knabe bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, kurz vor 13 Uhr in der Albertviller Straße. Der Junge rannte plötzlich und unvermittelt auf die Straße und wurde hierbei von einem 48 Jahre alten VW-Fahrer erfasst. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Pkw beträgt rund 2000 Euro.

Schorndorf-Oberberken: Wohnungsbeinbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen am Dienstag zwischen 9 Uhr und 13:20 Uhr in eine Wohnung in der Adelberger Straße ein und durchsuchten ein Zimmer nach Diebesgut. Letztlich wurde nur ein älteres Smartphone entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Kind bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein elfjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 15:50 Uhr in der Lenaustraße. Der Junge bog mit seinem Fahrrad ohne auf den Verkehr zu achten von der Eichendorffstraße in die Lenaustraße ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem BMW einer 67-Jährigen, welche die Lenaustraße entlangfuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Winterbach: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein 54-jähriger VW-Fahrer wollte am Dienstag gegen 19:40 Uhr in den Kreisverkehr in der Fabrikstraße einfahren und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 49 Jahre alte VW-Fahrerin vor dem Kreisverkehr bremste und fuhr dieser auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann mit über einem Promille deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben.

Schorndorf: Verpuffung löst Feuerwehreinsatz aus

Mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr in die Goethestraße aus. In einem Wohnhaus führte ein technischer Defekt zu einer Verpuffung im Gasofen. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, es entstand weder Sachschaden, noch wurden Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell