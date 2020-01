Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrecher stehlen Werkzeug

Aufmerksamer Anwohner stört Automatenknacker

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus auf. Vom Tatort an der Freiherr-vom-Stein-Straße verschwanden mehrere Werkzeuge. Darunter eine Stichsäge und zwei Akkuschrauber. Es entstand leichter Sachschaden.

Ein Anwohner am Breitenfeld hörte heute Morgen, 3.34 Uhr, verdächtige Geräusche von der Straße. Als er nachschaute, sah er, wie zwei dunkle Gestalten versuchten den dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Er verständigte die Polizei und beobachtete weiter die Situation. Als die Täter ihn wahrnahmen, flüchteten sie ohne Beute zu Fuß Richtung Schmittenstück. Fahndungsmaßnahmen nach den Verdächtigen verliefen ergebnislos. Täterbeschreibung: männlich, dunkel gekleidet, einer circa 190 cm groß, der andere etwa 170 cm klein, beide mit sportlicher/schlanker Statur.

Einer Postzustellerin auf einem dienstlichen E-Bike wurde gestern gestohlen. Sie lieferte gegen 11.40 Pakete "Am Weiten Blick" aus. Das Rad stellte sie in Höhe der Nr. 34 ab. Als sie fünf Minuten später zurückkehrte, war einer der beiden Akkus verschwunden.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

