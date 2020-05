Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert mit geparktem Pkw - Blutprobe entnommen

Münster (ots)

Eine alkoholisierte Radfahrerin kollidierte am frühen Sonntagmorgen (24.5., 04:00 Uhr) auf der Steinfurter Straße mit einem geparkten Pkw. Die 19-jährige Deutsche war mit Freunden in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie gegen den Pkw prallte, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufenen Polizisten rochen Alkohol in der Atemluft der jungen Frau. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten nahmen die Münsteranerin mit zur Wache, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 19-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell