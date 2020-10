POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 1,5 Tonnen schweren Findling geklaut - Zigarettenautomat aufgebrochen - Kinderroller entwendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fichtenau: 1,5 Tonnen schweren Findling geklaut

Von einem Parkplatz an der L1070, zwischen Wäldershub und Wildenstein, direkt an der A7, wurde bereits zwischen Freitag, 04.09. und Samstag, 05.09.2020 ein 1,5 Tonnen schwerer Findling entwendet. Zum Diebstahl des 1,20 Meter langen und ovalen Steines wurde ein weißer Radlader verwendet. Der Wert des Steines wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinwiese auf den Diebstahl, den weißen Radlader oder den Verbleib des Steines nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Crailsheim: Rollerfahrer kollidiert mit Reh

Am Dienstag um 07:30 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorroller Aprilia die B 290 von Jagstheim in Richtung Crailsheim. Auf halber Strecke sprang plötzlich von links ein Reh auf die Fahrbahn und prallte gegen den Roller. Durch den Zusammenprall stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Reh sprang davon. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rosengarten: PKW kommt von Straße ab

Am Dienstag um 07:15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Opel Corsa die Landstraße 1054 von Oberrot in Richtung Rosengarten. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen von der Straße ab. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat im Vorraum eines Hotels in der Straße Rosenbühl wurde durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Hierbei wurde der Automat komplett zerstört und der Inhalt entwendet. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Kinderroller entwendet

Bei der Sporthalle in der Straße Bleichgärten wurde am Montag zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr, ein pink-silberfarbener Scooter Roller 205 im Wert von etwa 130 Euro entwendet. Der Rolle wurde vor der Halle angeschlossen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

