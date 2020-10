Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrecher ertappt, Feuerwehreinsätze, zerkratzter Pkw, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbrecher ertappt

Einbrecher wurden in der Nacht auf Mittwoch von Zeugen ertappt, die die Polizei verständigten. Der 30 Jahre alte Mann sowie seine zwei 18-jährige Mittäterinnen hatten zuvor zwei Scheiben einer Gaststätte in der Bahnhofstraße eingeschlagen. Nachdem sie erkannt wurden, gingen sie flüchtig. Im Zuge der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten die drei teils mit Unterstützung der Zeugen noch in Tatortnähe dingfest gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen wohl noch nichts. Die Ermittlungen zu einem vierten Täter dauern an.

Westhausen und Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B 29 ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 69-Jährige ihren Pkw Peugeot gegen 16.30 Uhr an der Abzweigung zur B 290 anhalten. Dies erkannte eine 23-Jährige zur spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen ereignete. Mit ihrem Pkw VW fuhr eine 43-Jährige zur Unfallzeit auf den Pkw Seat einer ebenfalls 43-Jährigen auf, die ihre Fahrgeschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste.

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 48-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr verursachte, als er auf der Gartenstraße mit seinem Pkw Audi auf den Pkw Opel eines 55-Jährigen auffuhr.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 Höhe Industriegebiet West übersah ein 62-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen neben ihm fahrenden Pkw Toyota und streifte dessen Anhänger mit seinem Lkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 67 Jahre alte Fahrerin des Toyotas blieben unverletzt.

Neresheim: Wildunfall

Mit seinem Pkw Nissan erfasste ein 31-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der B 466 zwischen Ohmenheim und Neresheim ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei das Tier getötet wurde und an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstag und Dienstag warfen Unbekannte mit einem Stein eine große Isolierglasscheibe an der ehemaligen Kantine einer Firma in der Stiewingstraße ein. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Kirchheim Ries: 69-Jähriger erlitt leichte Rauchgasvergiftung

Mit einer leichten Rauchgasvergiftung musste ein 69-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ins Krankenhaus gebracht werden. In der Wohnung des Mannes in der Langestraße war es an einem Ofen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, als ein Unbekannter die Beifahrertüre eines Pkw Audi zerkratzte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Brauergasse abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Wört: Brennender Holzstapel

Rund 2 Meter Holzstapel brannten am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei Auweiher ab. Das Feuer hatte bereits auf zwei größere Bäume übergegriffen, ehe es von den Freiwilligen Feuerwehren Dinkelsbühl und Wolfertsbronn gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise auf verdächtige Personen im dortigen Bereich unter Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am Montagvormittag beschädigte zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Mercedes Benz, der im Parkhaus Parkpalette abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Alemannenstraße/Göppinger Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 8000 Euro Schaden entstand. Eine 87-Jährige fuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Mercedes in den Kreisel ein und stieß dabei mit einer bereits im selbigen fahrenden 27-jährigen Renault-Lenkerin zusammen. Beide Damen blieben unverletzt.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Schönhardter Straße in die Bahnhofstraße missachtete ein 63-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt einer 79-jährigen Fahrerin eines Pkw Suzuki. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr ereignete, entstand rund 4000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer leicht verletzt

Eine leichte Handverletzung zog sich ein 43 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zu. Ein 84-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem VW von einer Parkfläche in der Goethestraße rückwärts auf die Fahrbahn aus und touchierte hierbei den vorbeifahrenden Radler, der dadurch stürzte.

Göggingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagmorgen zwischen 11:00 Uhr und 11:35 Uhr eine geparkten Ford auf dem Parkplatz der Horner Mühle. Durch den Unfall entstanden starke Beschädigungen, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf der Josef-Bidlingmaier-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Ford-Fahrer und eine 18-jährige Seat-Fahrerin fuhren zeitgleich aus verschiedenen Grundstücken in die Straße ein und stießen dabei zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6500 Euro.

