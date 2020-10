Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Moto-Cross Maschine entwendet - Fußgängerin von PKW erfasst - Fahrzeuge mit Farbe besprüht - Vorfahrt missachtet

Crailsheim: Fahrzeuge mit Farbe besprüht

In der Richard-Strauss-Straße wurden am Dienstag zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr, zwei Fahrzeuge mit pinker Farbe besprüht. Es handelte sich hierbei um einen schwarzen BMW, dessen rechte Fahrzeugseite zusätzlich verkratzt wurde und um einen weißes Fiat Wohnmobil. Der gesamtschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Mittwochmorgen bog eine 49-Jährige mit ihrem PKW Mazda von der Rheintaler Straße nach links in die Gaildorfer Straße ab. Zeitgleich wollte eine 78-Jährige Dame, bei Rot zeigender Fußgängerampel, die Straße überqueren. Die Fußgängerin wurde von dem Mazda erfasst, zu Boden geworfen und dabei verletzt. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Oberrot: Moto-Cross Maschine entwendet

Aus einer unverschlossenen Halle in der Sturzbergstraße in Scheuerhalden wurde zwischen Samstag, 19.09. und Samstag, 10.10.20, eine Moto-Cross Maschine Kawasaki KX 85 im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Das Motorrad hat keine Straßenzulassung. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Motorrades nimmt der Polizeiposten Mainhard unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch, um 07:50 Uhr, fuhr eine 31-jährige Lenkerin eines PKW VW von der Seestraße in die Bahnhofstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines dort fahrenden PKW Fiat einer 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

