Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Jugendlicher ohne Führerschein auf Tour

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag gegen 01:40 Uhr in der Straße "Am Hardtwald" in Ettlingen ein 17-Jähriger angehalten, welcher direkt angab keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Jugendliche war gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen unterwegs und hatte sich das Auto eines Erziehungsberechtigten geborgt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell