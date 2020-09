Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei 19-Jährige vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Zwei 19-Jährige konnte die Polizei Mittwochnacht am Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Die beiden wurden von einem Zeugen beobachtet wie sie sich gegen 23.00 Uhr an einem Fahrrad zu schaffen machten. Eine Streife konnte die 19-Jährigen am dortigen Fahrradständer antreffen. Sie hatten versucht ein Fahrrad zu stehlen und das Schloss bereits mit einem Bolzenschneider geknackt. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Heranwachsenden auf die Wache gebracht.

