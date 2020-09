Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Exhibitionist aufgetreten

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Eine 75-jährige Frau befand sich am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf einem Fußweg entlang des Rheins und sah einen Mann mit heruntergelassener Hose, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Altlußheim. Die Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

