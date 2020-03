Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Am Donnerstag, 19.03.20, zwischen 05.40 und 17.30 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Werderstraße eingebrochen. Hierbei wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Schmuckstück entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

