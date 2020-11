Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0739 --Einsatz in der Neustadt--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 05.11.20, 20 Uhr

Eine mehrköpfige Gruppe zog am Donnerstagabend durch die Neustadt und soll dabei rechte Parolen gerufen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Männer sollen zunächst mit einem Megaphon laut grölend durch die Lahnstraße gegangen sein. Eine kleinere Gruppe, die dem linken Spektrum zuzuordnen war, folgte ihnen. Einsatzkräfte der Polizei trafen in der Elbstraße auf die beschriebenen Personen und führten Kontrollen durch. Was für Parolen gerufen wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Zeugenhinweise hierzu nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell