Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken

Heiden - Mangelhafte Ladungssicherung

Borken / HeidenBorken / Heiden (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte in Borken und Heiden drei Kleintransporter, die Stückgut geladen hatten. Darunter befanden sich in allen drei Fällen auch als Gefahrgut gekennzeichnete Ladungsstücke. Aufgrund der in allen drei Fällen mangelhaften Ladungssicherung leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt bis zur ausreichenden Sicherung der Ladung.

