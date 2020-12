Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogentest schlug an

GronauGronau (ots)

Ob die Erklärung eines 20-Jährigen zu dem auf Kokain, Metamphetamin/Amphetamin und Benzodiapine angeschlagenen Drogentest zutrifft, gilt es nun zu klären. Bei einer Kontrolle auf der Fabrikstraße in der Nacht zum Mittwoch bestätigte der Test den Verdacht der Beamten auf Drogenkonsum bei dem Autofahrer. Drogen würde er nicht konsumieren, so der Gronauer. Er würde aber regelmäßig einen aus Amerika stammenden "Sportbooster" zu sich nehmen, gab er an. Um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen oder ausschließen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Verfahren ein.

