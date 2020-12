Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Fremder fährt mit Pedelec weg

SchöppingenSchöppingen (ots)

Gesehen hat der Geschädigte den Täter noch, als dieser am Dienstag mit seinem schwarzen Pedelec der Marke Gazelle davon fuhr. Das Rad stand unverschlossen auf einer Garagenzufahrt an der Straße Pickbreite, als es der Unbekannte gegen 13.00 Uhr stahl. An dem frisch gesäuberten Rad befanden sich Gepäcktaschen. In einer der Taschen habe sich ein Fahrradhelm befunden, erklärte der Geschädigte und ergänzte, dass der Fahrraddieb einen grünen Parka und eine große Mütze getragen haben soll. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

